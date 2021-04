Recco: bus da 18 metri, prove tecniche nel Golfo Paradiso

Un bus da 18 metri, con una capienza di 44 posti a sedere e 115 in piedi, sulle strade del Golfo Paradiso per trasportare i pendolari nel capoluogo. Presenti i vertici di Amt, i responsabili di Anas, Guido Guelfo “assessore” della Città metropolitana, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo col vicesindaco Edvige Fanin e l’assessore Enrico Zanini. Il mezzo lungo 18 metri affronta senza alcuna difficoltà le rotatorie; unico nodo l’individuazione delle fermate più idonee lungo il percorso da Capolungo di Nervi a Recco. E l’impossibilità di effettuare sorpassi azzardati per i veicoli che seguono il bus.

Carlo Gandolfo e Guido Guelfo