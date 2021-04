RASSEGNA STAMPA Covid, pochi nuovi contagi tra giovani

Oggi, venerdì 30 aprile auguri a Pio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: cassonetto (recipiente mobile per conferirvi i rifiuti; vano predisposto o ricavato nello spessore di un muro o adiacente ad esso per installarvi impianti, contatori; oppure i strutture come il rullo delle tapparelle). Proverbi: “Le azioni rivelano le passioni”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Asl 4 pochi nuovi contagi e quasi tutti tra giovanissimi”; “Rsa: “Ci stiamo attrezzando per le visite dei familiari”; “A Rapallo festa del lavoro in ospedale”; “Attore positivo al covid, salta la fiction Blanca”. Vaccini: Primo Maggio, operativi tutti e quattro i grandi presidi”. Riaperture: “Primo maggio, rischio assembramenti”; A Chiavari appello di Ascom per usare la massima cautela”; “San Fruttuoso prepara l’estate blindata”; “Portofino si guarda alle regate di Primavera”.

Sestri Levante: “Nua Natua, il gestore resta, canone rivisto e iniziative di interesse pubblico”. Sestri Levante: l’Avis sbarca sui social. Lavagna: Mondello, il processo ricomincia da capo. Lavagna: diga Perfigli, il Distav nel pool di esperti.Chiavari: appalto rifiuti, no unanime in Consiglio alla proposta Bucci; Italgas, tre fuori dall’aula. Chiavari: Premio illustrazione a Calata Ovest. Chiavari: Rassegna in box verde, scena madre conquista la finalissima. Chiavari: Lega navale, due nuove imbarcazioni per disabili. Chiavari: i premiati al liceo Luzzati. Chiavari: Aime incontra gli studenti. Chiavari: Piazza levante e Wylabn ospitano quattro scrittrici.

Rapallo: il servizio battelli resta al palo. Santa Margherita Ligure: passerella per Paraggi completata entro giugno. Portofino: City Nature Challenge, sfida a colpi di fotografie.

Ne: incarico a geologo contro nuove miniere.