Nel pomeriggio, in un cantiere in autostrada tra Recco e Rapallo, direzione Rosignano, è andato a fuoco un compressore al servizio di una ditta che sta eseguendo lavori; il compressore si trovava all’esterno della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo che hanno spento il rogo. Al momento non è chiaro il motivo tecnico che ha scatenato l’incendio. L’incidente non ha provocato conseguenze fisiche alle maestranze al lavoro.