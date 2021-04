Rapallo: “Il Primo Maggio, il turismo e i posti di lavoro perduti”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera aperta



Povero Primo Maggio!

Il Primo Maggio si celebrerà la festa del Lavoro e per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da Covid19, non si potrà vivere con la gioia e la spensieratezza che questo giorno, ottenuto con tanta fatica, merita. In questo periodo, più che mai, il mondo del lavoro ha poco da festeggiare: migliaia sono i posti di lavoro che la pandemia ha strappato via ai lavoratori, e probabilmente ancora molti saranno coloro che, il lavoro, lo perderanno.Vorrei porre l’attenzione su un settore che è stato particolarmente colpito durante questo anno, quello del turismo.Il turismo incide sul 13% del PIL nazionale, è sostanzialmente un’ “Industria”, perché questa è. Nel periodo pre Covid era sicuramente in forte espansione, contribuendo in modo esponenziale a creare nuovi posti di lavoro soprattutto per donne e giovani, anche nel territorio del Tigullio.Oggi, per noi che lavoriamo in questo settore, sarà un Primo Maggio ancora più difficile; purtroppo gli aiuti che ci arrivano dal Governo non sono abbastanza utili, né tanto meno sufficienti. Un discorso a sé meriterebbe poi la questione della cassa-integrazione del settore turismo, che arriva a non superare il 67% dello stipendio e a cui si aggiunge una tassazione del 23% come se fosse un reddito lordo. E’ pertanto evidente come tutto ciò crei forti disagi.Viene da chiedersi come mai, a distanza di più di un anno

da questa grave situazione, non si riesca ancora a comprendere come fondamentale sarebbe far percepire, a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, la stessa entità di cassa-integrazione tassandola, soprattutto, in modo inferiore. Anche a questa questione la Politica ( con la P maiuscola volontariamente) avrebbe già dovuto rispondere, occupandosene in modo concreto dal momento che sono arrivate, da più fronti, diverse sollecitazioni al riguardo.Comprendo e condivido che la cosa più importante sia debellare la pandemia come emergenza sanitaria, ma dovrebbe rimanere un piccolo ma significativo spazio di ascolto anche per chi i gravi risvolti economici e sociali di questa pandemia li sta vivendo sulla propria pelle ogni giorno, nella propria quotidianità e nella propria vita famigliare.

Gianluca Cecconi