Rapallo: Giovani industriali, appuntamento al 2022

Convegno Giovani industriali, l’appuntamento a Rapallo torna nel 2022. Ieri sera il sindaco Carlo Bagnasco ha incontrato al Porto Antico a Genova, dove si svolgerà il prossimo Meeting, il presidente, il palermitano Riccardo Di Stefano e altri componenti il direttivo. Quest’anno il programma non prevede una visita ufficiale dei Giovani industriali a Rapallo dove per altro alcuni membri pernotteranno. Di Stefano ha promesso, se non sorgeranno altri gravi intoppi di fare ritorno nel Tigullio per il convegno del 2022. Carlo Bagnasco, che era accompagnato dal patron dell’Excelsior Palace Aldo Werdin, terminato l’incontro a Genova ha raggiunto il Comune per partecipare alla riunione del Consiglio comunale.

