Nervi: “Lunaria a Levante”, gli appuntamenti

Prosegue “Lunaria a Levante”, dedicato a Nervi e ai personaggi che più l’hanno amata. Sabato 1 maggio con Gabriele D’Annunzio e domenica 2 maggio con Maciste. Visione gratuita con offerta libera. Appuntamento in diretta streaming sulle pagine Facebook di Lunaria Teatro, Goa Magazine e Good Morning Genova

Sabato 1 maggio, alle ore 16, sarà la volta di Gabriele D’Annunzio, con Pierluigi Cominotto a reinterpretarne alcune poesie direttamente dalla scogliera a picco sul mare. Una location ardita che ben si confà allo spirito del “poeta vate” per eccellenza, a sua volta legato a Nervi da una assidua frequentazione.

Domenica 2 maggio verrà ricordata la figura di Bartolomeo Pagano, identificatosi, nell’immaginario collettivo, con quel “Maciste” che fu il primo e più celebre dei personaggi da lui interpretato. Nato a Sant’Ilario, Pagano venne scovato nel 1913 dal regista e produttore cinematografico Giovanni Pastrone tra i camalli del porto di Genova e, grazie alla sua imponente fisicità, subito scritturato per interpretare il personaggio ideato dallo stesso D’Annunzio destinato a diventare l’eroe per eccellenza di quella fase pionieristica del cinema italiano. “Villa Maciste” è, non a caso, il nome con cui Pagano ribattezzò la tenuta che si fece costruire a Sant’Ilario con i proventi della sua carriera da attore, e della quale verranno mostrati alcuni scorci alternati agli spezzoni più celebri dei film.

Gli appuntamenti sono fruibili gratuitamente in streaming, è comunque gradita un’offerta libera: per maggiori informazioni www.lunariateatro.it e tel. 010 2477045