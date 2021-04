Lettere/ Cinghiali in giro in pieno centro di ‘Santa’ in serata

Da Rinaldo Marinoni riceviamo e pubblichiamo

Ieri in tarda sera un numeroso gruppo di cinghiali, incuranti del coprifuoco che persevera, si aggirava per il centro di Santa Margherita. Alcuni grossi esemplari con i piccoli al seguito sono stati avvistati in via XXV aprile e Largo Giusti intenti a cercare cibo nei cassettoni dell’immondizia o in quanto lasciato in vicinanza di locali pubblici. Gli ungulati, scesi probabilmente in centro passando per via Costasecca si sono affacciati anche in piazza Caprera, di fronte alla chiesa principale del paese, incontrando nel loro tour spaventati cittadini impegnati a quell’ora ad assistere i loro cani nel giro notturno. La preoccupazione di molti per questo ennesimo avvicinamento dei cinghiali non solo alle case in collina ma anche al centro città richiede un intervento diretto delle autorità locali e dei responsabili dell’Ente Parco; i cinghiali sono comunque pericolosi ed i cittadini devono uscire di casa senza preoccupazioni di essere assaliti.