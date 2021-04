Lavagna: “Se vi interessa bloccare la diga Perfigli…”

Da Federico Cardelli , comitato “Giù le mani dal fiume Entella” riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata ad amministratori del territorio

Se (come immagino io) v’interessa solo far delle commedie, cestinate questo messaggio. Se invece a qualcuno di voi realmente interessa bloccare il progetto “Diga Perfigli”, vi consiglio di:

1) Sollecitare l’Arpal a fornire il dato di massima portata registrata il 10/11/2014, che come potete riscontrare dal primo allegato alla presente risulta “al momento non disponibile”.

Nota: la massima portata del 15/10/1953 risulta già pubblicata nell’annale idrologico del 1954 – questo ritardo nella pubblicazione del dato è ingiustificabile.

Altra nota: nel citato documento l’Arpal definisce “dati non validati e pertanto ancora passibili di modifiche a seguito di controlli più approfonditi” le altezze idrometriche indicate per gli eventi dal 1°/1/2014 in poi; tuttavia, l’altezza di m 6,39 registrata il 10.11.2014 risulta nella tabella 6 del rapporto ufficiale sull’alluvione.

Dopo di che: confrontare la portata del 10.11.2014 e gli allagamenti registrati, con gli scenari previsti a pagg.67-71 della relazione generale al progetto “diga Perfigli” (secondo allegato), e valutarne l’attendibilità.

2) Chiedere allo Studio Majone (che fa parte del gruppo dei progettisti, cui ora la provincia ha affidato anche il famoso nuovo studio sulla foce) cosa ne pensi della notevole discrepanza fra gli studi pregressi sull’idrologia di piena dell’Entella riportati a pagg.55-56 della relazione generale al progetto “diga Perfigli” (terzo allegato), soprattutto considerato che lo studio, tra questi, che prevede le portate più basse (decisamente più basse rispetto al piano di bacino), è proprio quello proveniente dallo stesso Studio Majone.

Buon lavoro