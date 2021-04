Cantiere Sanlorenzo, soccorso su yacht in costruzione

Dall’ufficio Relazioni esterne dei Vigili del fuoco di La Spezia riceviamo e pubblichiamo

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia è intervenuta presso il Cantiere Navale Sanlorenzo Yachts di La Spezia, per soccorso a persona.

Dalla sede spezzina, intervenivano cinque unità VVF con APS (Auto Poma Serbatoio) e mezzo speciale SAF attrezzato per il soccorso su corda in ambienti impervi ed ostili, giunti sul posto intervenivano per il recupero di un operaio infortunato nel locale sentina di uno yacht in fase di allestimento.

A causa dei locali angusti dell’imbarcazione in costruzione e della ridotta via d’accesso al luogo del sinistro attraverso un passo d’uomo, si è reso necessario l’utilizzo di una speciale barella per la stabilizzazione ed il recupero dell’infortunato.

Sul posto presenti l’autolettiga della Croce Rossa Italiana di La Spezia, l’automedica Delta1 del 118 La Spezia Soccorso ed il personale PSAL (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell’ASL di La Spezia.