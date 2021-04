Camogli: la cittadinanza a Zaki rinviata a lunedì

Camogli ha approvato con i nove voti della maggioranza il rendiconto 2020. Il sindaco Francesco Olivari ha sottolineato come la cifra accantonata sia di ben 2.906.975; cifra criticata invece dal consigliere di minoranza Giuseppe Maggioni secondo cui l’accantonamento è più virtuale che reale in quanto 1.400.000 serviranno per l’autosilo pubblico di piazza Matteotti; altri fondi per sanare la piscina e far fronte ad altre necessità; lo stesso consigliere ha evidenziato il fatto che molto personale ha lasciato il Comune mettendo in crisi, ad esempio, il settore dell’edilizia privata; sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Claudio Pompei.

Sono state discusse anche due pratiche relative a variazioni di bilancio in cui si è parlato molto del crollo dei loculi del cimitero. Al momento per l’identificazione delle salme sono stati stanziati 50.000 euro. Il ministero, attraverso la protezione civile, ha stanziato 2.075.000 euro; la Regione, a cui il sindaco ha riconosciuto la grande presenza, ha già versato 150.000 euro e altri ne verserà. Nelle spese fuori bilancio anche il conferimento di incarico ad un legale per il crollo. Maggioni, all’attacco su tutte le pratiche, ha criticato il fatto che il Comune affidi le cause a legali sempre diversi anziché sottoscrivere una convenzione con uno solo. Ritiene anche inutile l’incarico ad un avvocato poiché l’inchiesta è ad una fase iniziale; ha invece apprezzato, parere condiviso da Pompei, la decisione del Comune di sottoscrivere col San Martino una convenzione per il riconoscimento delle salme e per questo i consiglieri di minoranza (assente Elisabetta Caviglia) hanno espresso la loro astensione su un debito fuori bilancio. Sulla successiva pratica, variazione d’urgenza di bilancio, uscendo virtualmente dall’aula in quanto già in precedenza avevano raccomandato di istituire un capitolo di spesa ad hoc. Il sindaco ha specificato che c’è personale che lascia il Comune ed altro, preparato, che arriva; quanto all’avvicendamento degli avvocati ha spiegato che ciò è imposto dalla normativa che chiede la rotazione degli incarichi. Il vicesindaco Elisabetta Anversa ha sottolineato la bravura dell’amministrazione nel gestire il crollo dei loculi.

Rinviata l’approvazione di un ordine del giorno presentato dalla assessore Elisabetta Abamo per conferire la cittadinanza onoraria a George Zaki. Agostino Bozzo ha preso la parola per una osservazione: quanto fatto al Senato non farà altro che inasprire le autorità egiziane contro questo povero ragazzo poiché in Egitto “se uno vede un morto sul marciapiede l’unico problema che si pone è come scavalcarlo”. Giuseppe Maggioni è stato durissimo contro il testo proposto perché giudicato lacunoso, non esprime le nefandezze del regime e non fa riferimento a Regeni; il documento doveva essere elaborato in commissione. Claudio Pompei è d’accordo e propone di riscriverlo subito; l’ok arriva anche da Abamo e dal sindaco. Si decide invece che il testo verrà rielaborato domani mattina 1 maggio. Il presidente del Consiglio Anna Arnoldi chiede il parere del segretario generale Massimo Vallese che consiglia di sospendere la seduta aggiornandola alla data che verrà stabilita; viene scelta la data di lunedì 3 maggio alle ore 18.

Il consiglio discute ancora l’ultimo punto all’ordine del giorno proposto da Claudio Pompei: cosa si farà per la cura della spiaggia? L’assessore Agostino Revello spiega che dal 24 giugno verranno ancorate le panne per evitare l’arrivo di eventuali rifiuti nella zona mare destinata ai bagnanti; la spiaggia, come lo scorso anno, verrà livellata con una ruspa.