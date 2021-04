Camogli: il sindaco nel Consiglio delle Autonomie Locali

Dall’ufficio stampa dell’Anci riceviamo e pubblichiamo

Con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Liguria n. 1 del 29 aprile 2021 il Sindaco di Camogli Francesco Olivari è entrato a far parte del Consiglio delle Autonomie Locali.

“Un nuovo componente entra a far parte del Consiglio delle Autonomie Locali liguri – afferma il presidente del CAL Marco Di Capua, Sindaco di Chiavari – Il mio benvenuto a Francesco Olivari, sindaco di Camogli, che da oggi parteciperà e apporterà il proprio contributo alle sedute dell’organo regionale di rilevanza costituzionale, con spirito di collaborazione e condivisione d’intenti”.

Olivari è anche coordinatore della commissione Parchi di Anci Liguria e componente della commissione nazionale congiunta Anci–Federparchi.

“E’ la prima volta che il Sindaco di Camogli ricopre questo ruolo ed è per me un grande onore entrare a far parte di questo importante organismo costituzionale che rappresenta la voce dei territori – afferma Olivari – Sarà occasione preziosa per portare un contributo sulle tematiche ambientali all’attenzione del Consiglio regionale, e rendere insieme i Comuni liguri sempre più green e sostenibili”.