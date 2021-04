Appuntamenti: Veronica Evangelisti presenta on line “Le Donne Fenice”

Da Futura aps Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Si informa che nell’ambito del suo percorso culturale l’Associazione Futura aps, per lunedì 3 Maggio 2021 h. 18.00, propone l’evento in streaming “Donne Fenice”. L’iniziativa sarà sempre su piattaforma e via social su FB e Youtube, canale Futura aps-Lavagna (https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna).

L’incontro sarà coordinato da Aurora Pittau, presidente dell’Associazione, e avrà come graditissima ospite una donna speciale: Veronica Evangelisti, autrice di “Donne Fenice”, pubblicato a settembre del 2020 in self-pubblishing, e di altri libri, tra cui “Un posto per Victoria” con una casa editrice, e “Pina la lumachina” per bambini; tutti sono stati ben accolti da grandi e piccoli.

“Donne Fenice” è un libro che racconta la quotidianità della vita, di persone comuni che cadono ma ritrovano la forza di rialzarsi soprattutto grazie alla forza dell’amicizia e della solidarietà tra le persone. Le protagoniste sono donne che trovano la forza di combattere fortemente nei momenti avversi e di rinascere, come le fenici, dalle ceneri.

Al pari della protagonista, anche Veronica nella vita vera fa parte di una Onlus, “Progetto Arca” che nasce da un sogno dopo la pubblicazione di Donne Fenice. Si tratta di un’associazione ambientale che lavora sul territorio dei comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo, e si propone di creare una rete tra commercianti e cittadini, facendo acquisti consapevoli per l’ambiente (acquisti a km0, gruppi GAS e altro ), creando laboratori ludici e di inclusione per i bambini, ma volgendosi pure verso l’eco-turismo, le ricette del riuso e la città elettrica. Insomma credendo a un sogno possibile!

L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e di confronto con una giovane autrice che dà forza alle sue idee attraverso la scrittura ma che insegue anche dei sogni, a cui da Donna Fenice vuole dare concretezza nel quotidiano!