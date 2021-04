Zoagli: “Sindaco, basta scuse; abbiamo bisogno di futuro”

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi, consiglieri comunali in Zoagli, riceviamo e pubblichiamo

Mancanza di pianificazione. Il piano delle opere pubbliche per i prossimi tre anni è desolatamente vuoto. Nulla previsto per il 2023 e nessuna previsione di vendita del patrimonio immobiliare per finanziare le opere pubbliche (e intanto gli immobili del lascito Vicini sono sempre più in rovina). Totale mancanza di visione del futuro.

Sui parcheggi promesse non mantenute. In campagna elettorale cosi dicevano: “Bando Parcheggi: assolutamente inadeguato alle necessita del paese, bisogna assolutamente sedersi al tavolo con chi ha vinto bando per ripristinare la situazione precedente”. Era una promessa chiaramente non mantenibile perché c’e un contratto firmato dalla Commissaria Prefettizia, L’unica strada e la revoca del bando perché non nelle competenze della Commissaria, come noi abbiamo sempre detto, ma questa Amministrazione rinane inerte e nulla cambia.

L’Aurelia è sempre un calvario. Il sindaco a febbraio comunicava che Anas avrebbe iniziato a marzo i lavori sull’Aurelia per togliere finalmente il semaforo. Il sindaco comunicava che ad aprile Iren avrebbe riasfaltato l’Aurelia. Siamo alla metà di aprile e nulla si è visto. Il Sindaco è il

portavoce di Iren e Anas o è il rappresentante dei cittadini? Anche in questo caso l’Amministrazione è inerte e i cittadini continuano a subire disagi per “i comodi degli altri”.

Perso il contributo affitti. “Grande attenzione per II sociale”, dicevano In campagna elettorale. E’ notizia recente che proprio in questo periodo cosi difficile, l’Ammininstrazione ha perso il finanziamento regionale per il sostegno al pagamento degli affitti delle persone meno abbienti. Non c’è giustificazione che tenga, non ci si può sempre nascondere dietro la mancanza di personale. Crediamo che il sindaco debba chiedere scusa a chi non potrà avere questo prezioso aiuto.

Nessuna promozione turistica. Autosilo con tariffe esorbitanti e i cartelli indicatori spenti, caos nei parcheggi fai da te, un’altra inutile aiuola dove coi dovrebbero essere i parcheggi; è questo il modo di accogliere i turisti nel nostro paese? Siamo alle porte della stagione e non si sa ancora nulla delle iniziative turistiche. Anche in questo : basta giustificarsi con le casse vuote! In mancanza di mezzi si deve affinare l’ingegno e con creatività e fantasia promuovere le nostre bellezze nei numerosi canali di comunicazione.