Sori “Cittadinanza negata alla Segre, la giunta rifletta” (4)

Dall’ufficio stampa dell’Anpi Recco Camogli sez. Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

La Sezione Ruby Bonfiglioli rimane basita e profondamente rattristrata a fronte della decisione della maggioranza del Comune di Sori di negare la Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Segre ex deportata e soppravvissuta ai campi di sterminio.

Ci sono valori, storie e persone che dovrebbero unire e trovare il consenso unanime senza ma e se dell’intero panorama politico.

Non esistono valide giustificazioni per negare la cittadinanza onoraria una ex deportata.

Speriamo che la maggioranza rifletta e ritorni sui suoi passi.

Questo avviene quando al Comune di Camogli si discuterà di riconoscere la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki detenuto ingiustificatamente nelle carceri egiziane.