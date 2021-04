‘Santa’: Tigulliana e Romagna del liscio, nasce un legame

Dallo staff della Tigulliana riceviamo e pubblichiamo

È bastato un articolo dedicato a “re del liscio” Raoul Casadei, pubblicato sul numero di aprile della rivista “Bacherontius” a firma di Andrea Delpino, per dar vita a uno scambio epistolare che potrebbe sfociare in una sorta di “gemellaggio” turistico e culturale tra l’associazione “Tigulliana” e la “Romagna del Liscio”.

Tramite la lettrice Caterina Tisselli, poetessa e scrittrice romagnola, numerose copie del periodico sono infatti state recapitate alla famiglia Casadei, che – oltre all’apprezzamento per l’articolo, gli interventi della stessa Caterina Tosselli, del giornalista Roberto Allegri e il pensiero di Mario Sciacca – hanno invitato alcune significative testimonianze ai responsabili del sodalizio tigullino dalla terra di Romagna.

«Gentilissimi Marco e Andrea Delpino, – ha scritto Carolina Casadei, figlia dell’indimenticabile Raoul, scomparso di recente – Vi aspettiamo in Romagna per brindare insieme con un buon Sangiovese e una Piadina nei nostri locali “CasaDei” Romagnoli».

Un invito, che ha anche un sapore “turistico e culturale”, per superare un brutto momento difficile per tutti: «Il mondo va al contrario di quello che mio padre ha sempre predicato – ha scritto ancora Carolina Casadei – cioè aggregazione, contatto, “tavola grande”, ballo di coppia e ballo di gruppo. Ma dobbiamo resistere, sconfiggere questo cattivo virus con il grido allegro di Raoul: “Vai col liscio!”.

Anche Riccarda, figlia del Maestro Secondo Casadei, zio di Raoul, ha voluto ringraziare per l’articolo dedicato ai Casadei: «Mio padre ha dedicato tutta la sua vita con grandi sacrifici e talento per portare il nome della sua amata terra nel mondo, riuscendo con le sue note, e in particolare con la sua “Romagna mia”, a dar vita a un fortunatissimo filone musicale, poi portato avanti brillantemente alla sua scomparsa dal nipote Raoul».

«La famiglia Casadei – ha aggiunto Riccarda – da sempre con grande amore e passione continua a diffondere questo genere, pur fra mille difficoltà, anche perché questa musica, con la sua lunga storia, fa parte della nostra cultura popolare e della cultura italiana e merita di essere valorizzata».

La sede (insieme allo studio di Secondo Casadei) da qualche anno fa parte della rete museale “Associazione Nazionale Case della Memoria Italiane”, ed è visitabile al pubblico per raccontare la storia dei Casadei e delle loro orchestre attraverso spartiti, foto d’epoca, strumenti musicali, divise e manifesti. Insomma, un piccolo “viaggio” nella Romagna in musica.

Con un abbraccio dal Rubicone e un arrivederci, potrebbe dunque suggellarsi quest’anno una sorta di “gemellaggio” tra il Tigullio e la Romagna, entrambe terre di turismo, di cultura, di musica e di poesia.

Nelle foto: Raoul e Carolina Casadei; Riccarda Casadei (figlia del Maestro Secondo Casadei); Letizia Casadei (nipote) con la poetessa Caterina Tisselli