Rapallo: “Tumulazione animali, il Comune si adegui”

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo



“Nella scorsa legislatura, in Consiglio regionale era stata approvata una legge specifica che oggi disciplina i servizi funebri e cimiteriali relativi alla tumulazione degli animali di affezione. L’articolo 54 della legge prevede che sia possibile, su richiesta del defunto o dei suoi eredi e previa cremazione e in urna separata, la tumulazione delle ceneri dell’animale di compagnia nella tomba o nel loculo del padrone. È indubbio che con questa legge si è trovata una soluzione dignitosa alla tumulazione degli amici a quattro o due zampe che hanno fatto parte della vita del defunto o della sua famiglia. Un gesto di civiltà”.

Lo dichiara la consigliera del M5S in Comune di Rapallo Isabella De Benedetti, che poi spiega: “Questa legge, voluta dal M5S, ha permesso di superare la difficile applicazione di un’altra legge specifica regionale del 2015, che aveva sì istituito i cimiteri per gli animali disciplinando su scala regionale la creazione di apposite aree dedicate alla loro sepoltura, ma che poi aveva incontrato alcune difficoltà. Nel corso degli anni, infatti, tale norma ha incontrato due principali ostacoli: l’orografia del nostro territorio, che non permette di individuare facilmente spazi idonei da destinare a questo tipo di iniziativa; e le difficoltà economiche dei Comuni, che di fronte ad altre necessità ed evidenti emergenze, devono soprassedere”.

“La tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione nella tomba di famiglia è invece la soluzione non solo più praticabile ma anche quella più ragionevole e vicina a chi ha trascorso una parte importante della propria vita con un animale da compagnia, che nella stragrande maggioranza dei casi diventano veri e propri membri della famiglia. Permettere questa opportunità ai nostri cittadini rappresenta un gesto di grande civiltà e sensibilità perché dà a chi ha condiviso la propria esistenza con un animale d’affezione la possibilità di dare loro una sepoltura che li faccia sentire ancora vicini alla famiglia”, aggiunge in merito il capogruppo Fabio Tosi, primo proponente della legge approvata poi nel 2020.

“Come M5S Rapallo, abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta Comunale che si adoperino per adeguare il vigente “Regolamento Comunale in materia di Concessioni Cimiteriali” dell’Ente all’articolo 54 della L.R. 15/2020, definendo il costo di tale nuovo servizio a beneficio dei cittadini”, conclude la pentastellata, prima firmataria dell’interpellanza presentata nei giorni scorsi in Consiglio comunale.