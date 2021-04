Rapallo: “Primo Maggio con servizio bus attivo, bella novità”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Sabato 1° maggio, festa dei lavoratori Amt in servizio attivo anche per il trasporto provinciale.

Una bella novità riguarda il servizio di trasporto provinciale per la giornata della festa dei lavoratori. Sabato 1 Maggio infatti, il trasporto pubblico provinciale in forza del nuovo contratto stipulato tra Amt e Città Metropolitana di Genova sarà garantito sul territorio. L’orario in vigore sarà quello festivo invernale. L’estensione della continuità del servizio di trasporto anche all’ambito metropolitano caratterizza l’integrazione dei servizi urbano ed extra urbano e rappresenta un segnale di attenzione verso le richieste del territorio, ancor più in questo particolare momento di riavvio e ripartenza.

“Desidero esprimere soddisfazione per questa opportunità aggiuntiva nell’ottica di un servizio pubblico di mobilità sempre più aderente alle esigenze di cittadini e ospiti, con un vantaggio economico anche per i comuni interessati dal servizio oggi compreso nel contratto con Amt.” Dichiara il consigliere con incarico alla mobilità Alessandra Ferrara.