Rapallo: no all’appalto rifiuti assegnato senza gara

Anche Rapallo, come gli altri Comuni del Tigullio, dice no all’appalto unico dei rifiuti assegnato ad Amiu senza gara come proposto dal sindaco Genova Marco Bucci, che una legge assolutamente sbagliata indica anche come sindaco della città metropolitana. L’argomento è stato introdotto dal sindaco Carlo Bagnasco che è anche vicesindaco della città metropolitana e da Andrea Rizzi consigliere delegato. Della materia e degli svantaggi che ne avrebbero i Comuni e i cittadini (anche in termine di pagamento Tari) si è parlato molto. Tutti i Comuni del Tigullio hanno votato uno stesso documento, un atto di indirizzo, che ha una importanza soprattutto politica per dire no all’appalto unico e senza gara. Tra gli interventi quelli di Mauro Mele, Isabella de Benedetti, Fabio Proietto, Eugenio Brasey, Giorgio Tasso, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, Mentore Campodonico, presidente del Consiglio che ha auspicato un voto unanime. E unanime è stato.

A Zoagli la pratica non ha ottenuto il voto del consigliere Mirko Mussi che auspica un servizio comprensoriale migliorativo.