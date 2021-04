Rapallo: arrestato per spaccio in piazza Molfino

Nel pomeriggio, a Rapallo in piazza Molfino, durante un predisposto servizio finalizzato allo spaccio di droghe, i Carabinieri del posto, fermavano per un controllo un 19 enne senegalese, gravato da pregiudizi di polizia. Dopo l’identificazione, perquisito è stato trovato in possesso di 4 grammi di “crack” in cristalli e di circa 600 euro in contanti, il tutto sequestrato. Arrestato per “traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”. In mattinata sarà processato con rito direttissimo.