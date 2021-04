‘Portofino Mare’ riunione operativa in vista della stagione

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Appena conclusa la prima riunione operativa in vista dell’inizio di stagione al via dal primo maggio. In rigoroso rispetto delle misure anti Covid il Sindaco Matteo Viacava, insieme con l’Amministrazione Comunale, ha incontrato tutti i dipendenti della Portofino Mare: la società pubblica del Comune di Portofino nata il 18 aprile del 2018. Cresciuta negli anni, la società, è nata per gestire le risorse del Comune come l’autosilo, il Castello Brown, il parcheggio di Paraggi, il porto e il campo a San Sebastiano.

“L’orgoglio dell’amministrazione è quello di poter garantire lavoro a poter guardare al futuro con ottimismo – spiega il Primo Cittadino – L’obiettivo è quello di crescere ancora andando a creare nuovi posti di lavoro, occupazione, indotto e residenzialità”.