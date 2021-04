Moneglia: domani riapre il Burgo, la programmazione

Dal Cinema Burgo riceviamo e pubblichiamo

Il cinema riapre venerdì 30 aprile, ecco il programma:

“Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, con Renato Pozzetto

Inizio spettacoli:

venerdì ore 19.00

sabato e domenica ore 16.30 e 19.00

(L’orario è concepito per poter rispettare il coprifuoco delle ore 22.00)

Non è possibile vendere i biglietti al botteghino

Occorre quindi acquistarli in prevendita o prenotarli al 333 1636228

Per tutto il tempo di permanenza nel locale è obbligatorio l’uso della mascherina.