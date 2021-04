Levanto: “Da via u mò”, la proprietà ripara il muro e la spiaggia ritorna fruibile

di Guido Ghersi

Finalmente, da questa primavera in poi, la Capitaneria di Porto della Spezia non indicherà più come “zona franosa e pericolosa” una parte della spiaggia posta sotto “Villa Agnelli”, conosciuta dai levantesi come “Da via u mò” (Dietro via del molo). Infatti, dopo alcuni anni di recinzione di una vasta porzione di arenile, sono iniziati i lavori di consolidamento della muratura di sostegno con restauro degli immobili sottoposti a tutela.

La proprietà è la Società Semplice “Ceci Quattro”, il committente Daniele Camerana. I lavori avranno una durata di circa un mese, la somma impegnata dalla proprietà è stimata in 50 mila euro.

La competenza per il controllo dei lavori è dell’Ufficio Tecnico del Comune di Levanto; la direzione e l’ esecuzione dei lavori sono affidate al geom.. Matteo Nicora, mentre le imprese che eseguiranno i lavori sono la “S.r.l di Danilo Rezzano” e il “Consorzio Servizi Verticali”.