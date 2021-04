Lavagna: Mondello, la Cassazione e il nuovo procedimento

‘Ndrangheta a Lavagna. La Cassazione ha confermato le pene dell’appello compresa la condanna all’ex sindaco Pino Sanguineti e l’annullamento della sentenza di primo grado per l’ex sindaco di Lavagna e parlamentare Gabriella Mondello per genericità del capo di imputazione: voto di scambio che non poteva esercitare in quanto non aveva cariche pubbliche, né era candidata.

Lo scorso gennaio era stata la stessa Gabriella Mondello ad annunciare che la Procura di Genova aveva chiesto una riedizione del processo e la reazione dell’ex sindaco, ex docente di lettere ed ex parlamentare disse a Levante News: “Me lo aspettavo. Dopo tutto il polverone alzato e la constatazione che era sbagliata la stessa accusa mossa nei miei confronti, si vuole un nuovo procedimento. Ma sono estranea a quanto mi si vuole addebitare. Non avevo nessuna carica pubblica, come era possibile che promettessi favori? Come avrei potuto assolvere la promessa dal momento che non ero neppure candidata a quelle elezioni e non ero più parlamentare?”

Oggi nessuno si è chiesto se la sentenza della Cassazione annulla il nuovo procedimento. E comunque quale peso avrà sul giudizio dei giudici genovesi”

Oggi Gabriella Mondello commenta con serenità la sentenza della Cassazione: “Non poteva essere diversamente; l’uscita dal processo era scontata perché non vi era nessuna prova contro di me; né poteva esserci perché all’epoca dei fatti contestati ero una semplice cittadina che non ricopriva alcuna carica pubblica, né come sindaco, né come parlamentare, né come futura amministratrice in quanto non ero candidata. Mi occupavo solo marginalmente e privatamente della vita cittadina cui avevo dedicato tutta la mia esistenza”.