Chiavari: posizionate 18 campane per sfalci e potature

Aprica ha posizionate 18 campane per sfalci e potature sul territorio comunale.

Postazioni campane

Aurelia civ. 98 (sopra Villini degli ulivi)

Aurelia Civ. 50

Sant’Andrea di Rovereto Civ. 1 (inizio via)

Sant’Andrea di Rovereto Civ. 45 (Scuola elementare)

Via Antica Romana Civ. 19 (inizio via)

Corso Buenos Aires Civ. 102 (capolinea Autobus)

Via per Maxena Civ. 16 (inizio via)

Via dei Gandolfi Civ. 51 (prima della Chiesa di Maxena)

Loc. Sanguineto Civ. 32 A

Via S. Rufino Civ. 89 (tra confini di Leivi)

Via Privata di San Rufino Civ. 1 (inizio via)

Via Pianello Civ. 15 (presso cavalcavia autostradale)

Via Perisinotti Civ. 33 (piazzale)

Via Sannazzari Civ. 61 (da Chiesa di Ri Alto)

Via per Ri Alto Civ. 46 (frantoio/cabina elettrica)

Piazzale Rocca Civ. 7

Via Parma Civ. 199 (trattoria Da Beato)

Via Parma Civ. 320 (Campo sportivo)

In questi contenitori è possibile conferire: sfalci d’erba, fiori recisi e foglie, ramaglie, potature di siepi e residui vegetali da pulizia d’orto.