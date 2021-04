Chiavari: “Il nostro voto su appalto rifiuti e area Italgas”

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale riceviamo e pubblichiamo

Un consiglio comunale i cui punti fondamentali sono stati la votazione sul Bilancio consuntivo, che ci ha visti votare contrari (Silvia Garibaldi in aula, Roberto Levaggi in commissione), ma ancora più rilevanti gli Ordini del giorno.

Il primo ODG quello riguardante la gestione dei rifiuti presentato da noi Consiglieri Silvia Garibaldi e Roberto Levaggi è da noi stato votato a favore unitamente a quello in seguito presentato dal Sindaco Marco Di Capua ed impegna il Sindaco, la Giunta a ottenere delega sulle funzioni di gestione dei rifiuti dalla Città metropolitana insieme agli altri Comuni del Tigullio, essendo ciò che viene definito un ambito. Si vuole evitare l’assegnazione in house, si vuole una gara pubblica con criterio di assegnazione l’offerta economicamente più vantaggiosa che garantisca il miglior servizio ad un giusto costo per i cittadini.

La votazione favorevole all’ODG sulla gestione dei rifiuti è stata unanime: ora anche il Sindaco di Chiavari e la Giunta dovranno portare in Città Metropolitana e nelle sedi opportune le istanze suddette.

L’altro ODG rilevante è quello presentato dal Sindaco Di Capua con il quale chiede che il Consiglio impegni lui e la Giunta, quindi consenta loro, a prendere contatti con la proprietà della zona Ex Italgas in Via Trieste per l’acquisizione dell’area. La premessa in cui si parla di zone verdi e parcheggi non è a nostro giudizio vincolante poiché non parla di esclusiva e non vincola l’Amministrazione se non “moralmente”. Riteniamo che l’Amministrazione, per evitare speculazioni edilizie abbia una leva realmente vincolate che sia chiama Variante Urbanistica che escluda l’edificabililtà residenziale in zona senza dover invece acquisire un’area che ha bisogno di una bonifica i cui costi e rischi sono rilevanti e non ben definiti.

I soldi dei cittadini chiavaresi secondo noi non vanno impiegati in una bonifica che sappiamo come inizia ma non come e quando finirà e che, a nostro parere, sarebbe preferibile fosse adempiuta dalla proprietà dell’area che potrebbe recuperare i soldi lei dalla vendita di parcheggi senza trasferire il rischio di impresa al Comune e quindi sui portafogli dei cittadini di tutta Chiavari. Ci pare che il Consiglio Comunale, ed in particolare la minoranza, sia stato coinvolto dalla maggioranza per uscire da un “cul de sac, ma che la toppa possa diventare peggiore del buco”.

Il consigliere Silvia Garibaldi è pertanto uscita dall’aula in rappresentanza di sè e del proprio gruppo. Vigileremo che l’area sia destinata a zona verde e servizi sia dopo una eventuale acquisizione, ma meglio ancora come auspichiamo noi con una variante urbanistica in tal senso.