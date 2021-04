Camogli: letteratura, poesia e mare con William Wal

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Domenica 2 maggio alle 18 “Dall’Irlanda a Camogli e ritorno”. Con William Wal, irlandese doc e camoglino d’adozione, parliamo di letteratura, poesia e mare.

Finalmente è stato tradotto in italiano il romanzo del poeta e scrittore – più volte premiato – William Wall, nato a Cork, dove vive tuttora molti mesi all’anno. Gli altri, Covid permettendo, li trascorre nella sua casa di Camogli,

Vi aspettiamo via zoom (il link arriva sabato) o in diretta su facebook.

William parla la nostra lingua e la traduce anche. Lo conosciamo perché passa molto tempo qui con sua moglie Liz e ha anche recitato i suoi versi in pubblico.

Il romanzo (ne ha scritti altri cinque, ha pubblicato racconti e raccolte di poesie) si intitola “Il turno di Grace” e parla di due isole, una irlandese e una italiana, di tre sorelle, di famiglie, di adulteri e lutti. Insomma parla della vita. E del mare.

A lui chiederemo anche cosa sta succedendo nell’Irlanda del Nord dopo la Brexit. Letteratura e politica internazionale, dunque.

Preparatevi le domande.

E, se volete, si può acquistare il suo magnifico libro alla libreria L’ultima spiaggia: potrete così fargli domande anche su questo.