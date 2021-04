Bogliasco: centro-destra, su Guelfo manca il sì di Toti

Elezioni amministrative a Bogliasco, l’onorevole Luca Pastorino, candidato sindaco del centro-sinistra, già primo cittadino, ha consolidato la squadra con due brave assessore, Paola Mangini e Laura Oliva, inserendo in lista anche – stando ai si dice – il genero dell’attuale primo cittadino Gianluigi Brisca. Il centro-destra non ha ancora ufficializzato la candidatura di Guido Guelfo (Forza Italia); ben accetto alla Lega che potrebbe poi rivendicare la candidatura di Claudio Pompei a Camogli; ok anche dai Fratelli d’Italia che nel Golfo Paradiso hanno già due sindaci, Carlo Gandolfo a Recco e Mario Reffo a Sori, ed aspirano anche alla conquista di Pieve Ligure (dove Rodolfo Olcese non si ricandida) con Stefano Baggio. Sembra però che la candidatura di Guelfo non piaccia a Giovanni Toti che vorrebbe conquistare sia Bogliasco sia Camogli con propri esponenti. Per questo la consigliera regionale Lilli Lauro, (Cambiamo con Toti) vorrebbe che il centro-destra candidasse l’ex sindaco di Recco Gian Luca Buccilli che in tal caso abbandonerebbe il ruolo di consigliere di minoranza a Recco (dove toglierebbe l’incomodo con buona pace della maggioranza). Buccilli però smentisce sia la candidatura sia la volontà di lasciare Recco. Guelfo nel frattempo, per candidarsi contro Luca Pastorino che ha ottime possibilità, attende il sì di tutte le forze di centro destra.