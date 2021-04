Zoagli: Bagni Silvano, ricorso al Tar contro il Comune

Il Comune di Zoagli ha affidato incarico all’avvocato Luigi Cocchi per essere assistito, al Tar , a causa di un ricorso presentato dai “Bagni Silvano di Nichel Anna & C. snc”.

A gennaio l’Amministrazione comunale aveva ingiunto allo stabilimento balneare di sgombrare la spiaggia centrale.

Tutto aveva avuto inizio con una comunicazione dell’ufficio locale marittimo di Rapallo che in data 23/09/2020. Sotto accusa in particolare un “manufatto in tubo innocenti di (dimensioni di 2 m circa x 3,7 m circa) sul quale sono poste n. 4 cabine doccia (dimensioni 0,85 m circa per 2,15 m. circa cadauna)”, “il manufatto non era indicato nella concessione”. L’ingiunzione teneva conto del Codice della navigazione e della normativa comunale in materia.