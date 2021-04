Val di Vara: rilievi statici e limitazioni al traffico

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della spezia riceviamo e pubblichiamo

Negli scorsi giorni, nell’ambito della programmata attività di verifica delle infrastrutture stradali della Provincia della Spezia, così come previsto dal protocollo di intervento, il servizio tecnico dell’Ente ha provveduto alla “verifica statica e sismica” di alcune opere viarie, tra cui due ponti siti lungo la Strada Provinciale SP.10 “della Val di Vara”: il primo in corrispondenza del torrente Usurana, in località Martinello, nel Comune di Calice al Cornoviglio, il secondo sul Vara, pressi località Piana Battolla, nel Comune di Follo. Alla luce di una prima valutazione tecnica disposta dall’Ente, nella quale si dà atto della necessità di successivi interventi, il competente ufficio ha disposto, a titolo cautelativo, adottare alcuni provvedimenti precauzionali di limitazione di esercizio viario su entrambe le infrastrutture. Pertanto è stata disposta, lungo la Strada Provinciale SP.10 “della Val di Vara”, in corrispondenza del ponte sul torrente Usurana, Comune di Calice al Cornoviglio, così come sul ponte sul Vara, pressi località Piana Battolla, nel Comune di Follo, l’istituzione temporanea del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate (ordinanza valida per entrambi i ponti). Successivamente verrà attuata l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, sempre per entrambi i ponti. Detto provvedimento riguarderà anche il divieto di accesso pedonale ai marciapiedi. In contemporanea è stato attivato un processo di intervento urgente al fine di inserire le opere di manutenzione del ponte tra quelle previste in prossima esecuzione, questo per limitare al minimo i disagi ai cittadini. Nello specifico è in corso una programmazione di interventi straordinari di manutenzione sull’intera rete viaria, oltre all’accesso ad un nuovo programma nazionale di finanziamento per la messa in sicurezza di infrastrutture, quali i ponti, che garantirà alla Provincia della Spezia risorse straordinarie. “La sicurezza lungo gli oltre 550 chilometri di strade provinciali è per noi una priorità inderogabile. Dobbiamo gestire infrastrutture datate e negli ultimi anni abbiamo garantito controlli ed interventi che hanno risolto problematiche arretrate su cui era necessario intervenire senza altri ritardi. Abbiamo comunque un patrimonio stradale datato e delicato, per questo è stato deciso di investire costantemente le poche risorse dell’Ente, cercando di accedere ad ogni bando e ad ogni occasione di finanziamento, regionale o nazionale, su pochi settori strategici. Uno di questi è quello di: strade e viabilità. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Recentemente abbiamo avuto conferme sull’inserimento in un programma di finanziamento dedicato alla messa in sicurezza dei ponti e già stiamo operando per la fase esecutiva. Proprio su questo possiamo anche dare una buona notizia, cioè: la Provincia potrà anche accedere a un finanziamento nazionale che porterà alla Spezia, proprio per la messa in sicurezza dei vari ponti, oltre 8 milioni di euro spalmati in 3 anni. Questo a fronte di progetti e interventi che stiamo già predisponendo. Inoltre, sempre in questi giorni, i nostri uffici stanno stilando anche un programma generale di manutenzioni a lunga scadenza che interesserà l’intera rete stradale provinciale. Si tratta di strade, con decine di opere infrastrutturali come ponti, cavalcavia e gallerie. Il piano si sommerà al programma di interventi legato a nuovo fondo ministeriale per la messa in sicurezza dei ponti. Si tratta di un piano triennale, anche qui stiamo operando per accedere a tutte le risorse possibili, presentando progetti concrei e realizzabili in tempi precisi. Nel contempo vi sono tutte le necessarie opere di valutazione, e quindi di primo intervento, sui vari ponti di nostra pertinenza, il tutto garantendo la sicurezza e limitando al massimo i disagi ai cittadini”