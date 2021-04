Sori: Consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Sori è convocato stasera alle 19.30. Ordine del giorno:

1 Comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti (Art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).

2 Presa d’atto della nomina del nuovo assessore comunale esterno

3 Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021

4 Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021

5 Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021

6 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie

7 Imposta municipale propria (Imu) approvazione aliquote Imu anno 2021

8 DLgs 28/09/1998 n.360 Determinazione aliquota di compatercipazione della addizionale comunale Irpef da applicare con riferimento all’esercizio 2021

9 Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023 (art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

10 Documento Unico di Programmazione (Dup) Periodo 2021-2023 – Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

11 Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

12 Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.227, DLgs 267/2000

13 Mozione presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Damiano Penco, Castagnola Marco, Matteo Antonio Brondo in data 03.03.2021, ad oggetto: mozione cittadinanza onoraria Liliana Segre

14 Interpellanza presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Marco Castagnola, Damiano Penco, Matteo Antonio Brondo in data 25.01.2021, ad oggetto: interpellanza relativa alle somme dovute dal soggetto attuatore in forza della variante al p.p. di via Genova e sullo stato dei lavori in corso

15 Interrogazione presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Damiano Penco, Castagnola Marco, Matteo Antonio Brondo in data 03.03.2021, ad oggetto: interrogazione sull’aumento della Tari nel 2020

16 Interpellanza presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Marco Castagnola, Damiano Penco, Matteo Antonio Brondo in data 31.03.2021, ad oggetto: Interpellanza sulle dimissioni del Sindaco Dott. Mario Reffo, e successiva revoca

17 Recesso unilaterale dalla “Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Arenzano e Sori”