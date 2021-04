Sestri: ospedale, al via il potenziamento del 5° piano

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che da lunedì 3 maggio la sede del GSAT di ASL 4 si sposta dall’Ospedale di Lavagna al piano terra dell’Ospedale di Rapallo e negli ex uffici del Comune di Sestri Levante in via Dante (ex Uffici Comunali)

L’attività ambulatoriale del 4° piano dell’ospedale di Lavagna, attualmente negli spazi della Struttura Complessa di Urologia, si collocherà come segue: l’ambulatorio dermatologico al 5° piano dell’ospedale di Sestri Levante, mentre l’attività relativa alle visite pre-operatorie e la terapia del dolore negli spazi lasciati liberi dal GSAT, adiacenti alla Fisiatria.

Verrà attivato nel mese di maggio un ulteriore ambulatorio di endocrinologia al 5° piano dell’ospedale di Sestri Levante per far fronte alle crescenti richieste di visita e sempre al 5° piano saranno ampliati gli spazi a disposizione della attività consultoriale attualmente siti in due locali al piano terra dell’Ospedale di Sestri Levante.