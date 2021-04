‘Santa’: Andrea Cardinale conclude #livesanta on air

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Si conclude giovedì 29 aprile la rassegna #livesanta on air, spettacoli offerti dal Comune di Santa Margherita Ligure, da seguire direttamente on line, attraverso i canali Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure.

L’ultimo appuntamento, in programma giovedì, con inizio previsto come

sempre alle ore 21, è con il violinista Andrea Cardinale, protagonista dello spettacolo intitolato “Caligoscopio”, legato a doppio filo alla città di Santa Margherita Ligure e al grande violinista e compositore Niccolò Paganini, attraverso un video, della durata di quindici minuti, prodotto da Gip Barbeschi.

Andrea Cardinale, diplomato in violino al Conservatorio “Niccolò

Paganini” nel 1992, è stato il primo allievo del Conservatorio genovese ad aver eseguito più volte, a memoria, in un unico concerto, la versione integrale dei celebri ventiquattro Capricci di Paganini.

Un’esibizione che lo stesso Cardinale ha proposto nel recente passato anche nella suggestiva cornice di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, città di cui è originario.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. Una rassegna, che ora si avvia alla conclusione, articolata in otto eventi, tutti trasmessi nell’arco di questo mese di aprile.