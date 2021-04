RASSEGNA STAMPA. Riaperture, ma ancora nuovi contagi

Oggi, mercoledì 28 aprile, auguri a Valeria. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure: Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: pienezza (il momento corrispondente al massimo dell’ampiezza, della capacità della disponibilità o dell’intensità). Proverbi: “Se vuoi rispetto porta rispetto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza Covid: “Nell’Asl 4 ieri i nuovi contagi sono stati 11; i ricoverati in ospedale restano a 37. Vaccini: “Per i lavoratori il 6 maggio le regole, somministrazioni dal 15 (Commento. Per i vaccini si parla troppo spesso al futuro o al condizionale); “Quattro farmacie di Rapallo diventano centri vaccinali”. Riaperture: “A Chiavari l’Anffas riparte da Dante”; “Primo Maggio fuori porta, i rifugi dell’entroterra pronti a riaprire”. “I balneatori sempre pronti a ripartire”. Piscine: operative a Recco (scoperta), Lavagna e Sestri; lavori (eterni) a Rapallo; chiuse Chiavari e Camogli (Commento. Strana geografia quella del giornale, ignora la chiusura della piscina di Sori che “scarica” gli utenti su quella di Bogliasco, ma non solo, con gravi disagi anche in rapporto all’attività agonistica). Covid economia: Santa Margherita Ligure contributi alle famiglie.

Sestri Levante: “Addio a Angelo Rossignotti, il signore del cioccolato”; “Industria, turismo, cultura, ha lasciato il segno”. Sestri Levante: il nipote del sindaco della Liberazione dona un ritratto di nonno Ocule al Comune. Sestri Levante: annullata la chiusura del casello dell’A-12.

Chiavari: L’Eurospin si rinnova e amplia il negozio di via Parma. Chiavari: Iannacone agli studenti ‘L’indifferenza uccide’. Chiavari: messa pomeridiana il 20 giugno per l’ingresso del nuovo vescovo.

Rapallo: rimozione materiali alla foce del Tuja.

Camogli: “Così riconosceremo i nostri cari col dna”. Recco: pagamento delle multe, sì alla rateizzazione.

Ne: miniere, dal Mic via libera con riserve. Borzonasca: il papà di Roberta in tv ‘Andate a riprendervi le ragazze che sono là’. Santo Stefano d’Aveto: Obiettivo Terra premia la foto di Stefania Urbini.