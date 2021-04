Rapallo: c’è l’ok del Circomare, i lavori al porto possono partire

Ora anche i lavori del porto Riva di Rapallo possono partire; è arrivato l’ok del Circomare di Santa Margherita. Lunedì i lavori già in corso nei limiti in cui potevano essere attuati, partiranno alla grande. Lunedì 10 maggio inaugurazione del cantiere presente anche il presidente della Regione Giovani Toti e il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.

ORDINANZAn° 61/2021

Argomento:Lavori di ripristino della diga di sopraflutto del porto di Rapallo

Località:Porto di Rapallo (GE)

Periodo:Dal 28Aprile2021al 27Ottobre 2022

Richiedente:Porto Turistico Internazionale di Rapallo S.p.A. con sede a Rapallo in Calata Andrea Doria, 2

Ditte appaltatrici/esecutrici: Raggruppamento temporaneo di imprese: Argo S.r.l. con sede a Milano in Piazza A. Diaz 1; Savarese Costruzione S.p.A. con sede a Napoli in via G. Melisburgo 15 P.I. 06575390635; SALES S.p.A.con sede a Roma in via Nizza 11 P.I. 01005681000;

Responsabili alla sicurezza: Direttore dei lavori: Ing. Andrea Deprati (Ingepro Ingegneri Associati) – ;Responsabile dei lavori: Ing. Massimo Filipponi (Edile Costruzione & Ingegneria S.p.A);Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Riccardo Giammarini (Ingepro Ingegneri Associati)

Direttore di cantiere: Ing. Alessandro Capobianco

Capocantiere: Sig. Luca Mengozzi

Il Capo del Circondario marittimo di Santa Margherita Ligure:

VISTA l’istanza in data 15/04/2021,con la quale la Porto Turistico Internazionale di Rapallo SpA,con sede a Rapallo (GE), ha richiesto l’emanazione dei provvedimenti di competenza,relativi agli interventi di ripristino della diga di sopraflutto del porto di Rapallo,a seguito della mareggiata del 29-30 ottobre 2018

VISTAla propria Ordinanza n° 297/2019 in data 19/07/2019,avente per oggetto “sospensione ordinanza n° 01/1997, in data 15 Gennaio 1997, con la quale è stato approvato il regolamento interno dell’approdo turistico di Rapallo”

VISTA la relazione descrittiva dell’opera (stralcio del Piano di sicurezza e Coordinamento) –DL-R-01-00 redatta in data 15/04/2021 a firma del Ing. Deprati, per conto della Porto Turistico Internazionale di Rapallo SPA,avente per oggetto “Mareggiata del 29-30 Ottobre 2018 –Piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale di Rapallo”;

VISTAla relazione tecnica redatta nel mese di marzo 2021 da StudioElb Ingegneri Associati,avente per oggetto “Piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale di Rapallo, Decreto n. 9/2020 del 06.02.2020del Commissario Delegato ex. OCDPC 558/2018–Istanza di modifica della concessione demaniale marittima durante i lavori ex Art. 24 Reg. C.N.”;

VISTO il Decreto n. 9 del 06 Febbraio 2020 del Commissario delegato Regione Liguria,con cui si autorizza il “Piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale di Rapallo”;

VISTO l’avviso di pubblicazione dell’istanza di variazione al contenuto dell’Atto Formale n. 1666/71 per la realizzazione delle opere a difesa e tutela sull’abitato e dell’area portuale di Rapallo;

VISTO il parere espresso dall’Ufficio Locale Marittimo di Rapallo con il foglio prot. n. 4471 in data 01.04.2021,inviato al comune di Rapallo,per il rilascio di apposita autorizzazione intesa ad ottenere la variazione temporanea della concessione demaniale marittima rilasciata con atto formale n° 1666/1971 e suppletive,per l’allestimento diun’area di cantiere finalizzata all’attuazione dei lavori di cui al piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale di Rapallo;

VISTA l’autorizzazione n. 07/2021,rilasciata dal Comune di Rapallo il 06/04/2021,avente per oggetto la “Variazione temporanea della concessione demaniale marittima rilasciata con atto formale n° 1666/1971 e suppletive per l’allestimento di un’area di cantiere finalizzata all’attuazione dei lavori di cui al piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale approvato con Decreto n° 09/2020 del 06/02/2020 del Commissario delegato, ex OCDPC 558/2018, e D:C:C: n° 68 del 22/12/2020”;

VISTO il cronoprogramma dei lavori in argomento;

VISTO il parere espresso dall’Ufficio Locale Marittimo di Rapallo con il foglio prot. n. 6041 in data 22.04.2021, in relazione all’emissione di apposita ordinanza;

VISTA la documentazione dei seguenti mezzi nautici, che, quando operanti, dovranno essere in regola con tutta la documentazione inerente i certificati di sicurezza:P/ne “DON ANTONIO”, iscritto nei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Castellamare di Stabia n° 813-RINA 60948;M/N “MASSIMO’”,iscritta al n° PF 2102 dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;M/N “FILIPPO”,iscritta al n° PF 2117 dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;M/N “PASQUINO”,iscritta al n° PF 1858 dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;M/N “MARCO”,iscritta al n° PF1844dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;M/P “LUCA”,iscritto al n° PF 1845 dei RR. NN. MM. & GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio;P/ne “MARIO”,iscritto al n° PF 1859 dei RR. NN. MM. & GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio;P/ne“FRANCESCA”,iscritto al n° PF 1876 dei RR. NN. MM. & GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio;Rimorchiatore “GIULIO”,iscritto al n° PF 1875 dei RR. NN. MM. & GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio.

VISTO il messaggio prot. n° 6271in data 27 Aprile 2021,con il quale è stata richiesta a Marina Nord La Spezia l’emissione di nulla-osta e il relativo avviso ai naviganti;

RITENUTO necessario emanare norme che,per quanto di competenza dell’autorità marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale, interdicano temporaneamente le aree interessate dalle lavorazioni di ripristino in argomento;

VISTA la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 28, 81 del Codice della Navigazione, e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte Marittima);

VISTIgli atti d’ufficio;

RENDE NOTO che, nel periodo dal 28 Aprile 2021 al 27 Ottobre 2022,nella zona di mare relativa al Porto Turistico Internazionale di Rapallo, delimitata dai seguenti punti di coordinate nautiche (WGS84)e rappresentata graficamente in allegato

:PUNTILATITUDINE LONGITUDINE

A44° 20.544’ N09° 13.850’ E

B44° 20.452’ N09° 13.867’ E

C44° 20.465’ N09° 14.061’ E

D44° 20.566’ N09° 14.225’ E

E44° 20.656’ N09° 14.165’ E

F44° 20.622’ N09° 14.067’ E

si svolgeranno le seguenti lavorazioni di ripristino della diga di sopraflutto del predetto approdo, analiticamente riportate nella relazione descrittiva dell’opera (stralcio del Piano di sicurezza e Coordinamento) –DL-R-01-00,richiamata in premessa:

FASE 2.3 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILI

-rimozione, trasporto e smaltimento a discarica dell’intera sovrastruttura dei tre pontili costituita dai tegoli di impalco e dai pulvini;-

-rinforzo di un palo di fondazione del pontile n. 1 e di un palo del pontile n. 2;

-ricostruzione dell’intera sovrastruttura dei tre pontili mediante -rifacimento dei pulvini, posa in opera di impalcati prefabbricati, armatura e getto di completamento;

-realizzazione di impiantistica (impianto idrico, antincendio, forza motrice e illuminazione);

-posa in opera di arredi (parabordi, anelli e bitte)

FASE 2.4 –MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLO EST

-asportazione della pavimentazione in masselli in pietra di porfido e del sottostante massetto di sottofondo,danneggiati e/o asportati;

-rimozione e smaltimento del cunicolo impianti, degli impianti in esso contenuti e della linea idrica esterna ai cordoli di banchina nonché dei vari materiali/arredi di banchina danneggiati;

-rimozione pali di illuminazione pubblica lato ovest;

-scavo fino alla quota di -0.45 m s.l.m.m. e realizzazione di sistema di rinforzo dei blocchi di banchina,costituito da tiranti passivi in barre filettate in acciaio ad alta resistenza tipo Dywidag,di collegamento tra il cordolo di banchina ricostruito come al punto seguente ed un nuovo cordolo in c.a. di contrasto interrato;

-manutenzione straordinaria del cordolo di banchina danneggiato,previa demolizione completa fino al raggiungimento del masso di banchina, esecuzione di ancoraggi e ricostruzione di nuovo cordolo in c.a. munito di scassi per alloggiamento anelli d’ormeggio e finitura superficiale frattazzata;

-posa in opera a tergo del cordolo di banchina, sotto la pavimentazione, di canalizzazioni per passaggio impianti e realizzazione di pozzetti di ispezione;-ripristino del sottofondo della pavimentazione di banchina,mediante realizzazione di massetto in calcestruzzo;

-ripristino pavimentazione di banchina mediante p.p.o. di masselli di porfido, ricostruito con le stesse caratteristiche di quelli esistenti;-ripristino impianti, sistemi di ormeggio e arredi di banchina danneggiati.

FASE 3 –POTENZIAMENTO DEL MOLO SUD

-ripristino delle banchine e dei rilevati del II e III braccio del molo,mediante salpamento del molo preesistente edei materiali riversati all’interno dello specchio acqueo (manufatti in cls e c.a., massi naturali della scogliera e pietrame di cava del rilevato), demolizione del cordolo di coronamento in c.a., salpamento dei massi di banchina previo scavo del rilevato a tergo, ripristino della berma di appoggio, riposizionamento dei massi di banchina e ricostruzione del cordolo di banchina;

-potenziamento delle opere di difesa mediante ringrosso della scogliera,con utilizzo di scogli di origine naturale di diversa pezzatura e tetrapodi, salpamento della porzione sommitale della scogliera esistente, costruzione di nuovo muro paraonde e completamento della berma della scogliera,fino al raggiungimento della sezione di progetto;

-realizzazione di manufatti edilizi addossati al muro paraonde (fabbricato cave à bateaux e fabbricato faro);

-realizzazione di impiantistica (impianto idrico, antincendio, forza motrice e illuminazione),compresa costruzione di cabina di trasformazione MT/BT, centrale di pressurizzazione e riserva idrica,dentro al fabbricato faro;-realizzazione di strada mediante platea in c.a. e pavimentazione carrabile;-posa in opera di arredi (parabordi, anelli e bitte);-

-realizzazione nuovo impianto di aspirazione e trattamento acque reflue (acque di sentina e acque nere, acquei di lavaggio carene); \

-ripristino banchina e cunicolo impianti piazzale Yacht Club e locali commerciali/uffici;

-ripristino pavimentazione aree portuali.

Tali interventi saranno svolti con l’impiego a rotazione dei sottoelencati mezzi nautici:

M/P“DON ANTONIO”iscritto neiRR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Castellamare di Stabia n° 813-RINA 60948;

M/N“MASSIMO’”iscritta al n° PF 2102dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;

M/N “FILIPPO”iscritta al n° PF 2117dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;

M/N “PASQUINO”iscritta al n° PF 1858dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;

M/N “MARCO”iscritta al n° PF 1844dei RR.NN.MM.& GG della Capitaneria di porto di Portoferraio;

M/P “LUCA” iscritto al n° PF 1845 dei RR. NN. MM. & GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio

M/P “MARIO” iscritto al n° PF 1859 dei RR. NN. MM.& GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio;

Piattaforma“FRANCESCA”iscritta al n°PF 1876 dei RR. NN. MM. & GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio;

Rimorchiatore “GIULIO” iscritto al n°PF 1875 dei RR. NN. MM. & GG. della Capitaneria di porto di Portoferraio.

O R D I N A

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Dal 28 Aprile 2021 al 27 Ottobre 2022, nella zona di mare relativa al Porto Turistico Internazionale di Rapallo di cui al rende noto,comunque per un raggio di azione di metri100(cento) dai mezzi nautici impiegati nelle operazioni, sono vietati il transito, la sosta e l’ormeggio a tutte le unità in genere, nonché qualunque altra attività di superficie e subacquea.Il divieto non si applica al personale delle ditte esecutrici individuate in premessa,nonché a quello della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che,per motivi di servizio,abbia necessità di accedere all’area in questione.

Articolo 2 (Prescrizioni comandanti unità navali)

I comandanti delle unità impegnate nell’esecuzione dei lavori dovranno:

a)prestare ascolto radio obbligatorio sul VHF CH16;

b)verificare,prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;

c) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi;

d)sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dell’attività, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione,sulla base dell’apprezzamento di “buona perizia marinaresca”;

e)comunicare all’autorità marittima ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendo o interrompendo le stesse, anche in caso di inquinamento delle acque;

f)evitare ogni forma di inquinamento delle matrici ambientali e garantire il pieno rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente;

g) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;

h)interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni allorquando si dovessero riscontrare presenze non autorizzate, informando tempestivamente le autorità preposte;

i)mantenere sempre a bordo personale sufficiente a eseguire ogni eventuale manovra di emergenza, mantenere un corretto assetto di navigazione e essere sempre pronti a muovere all’ordine;

j) osservare le disposizioni di Protezione civile emanate in caso di condizioni meteomarine avverse, sospendere le operazioni e lasciare libero lo specchio acqueo, dirigendo in un porto sicuro;

k) comunicare per tutta la durata dei lavori, l’inizio e la fine delle operazioni all’Ufficio locale marittimo di Rapallo;

l)comunicare preventivamente, via radio,i propri spostamenti in entrata/uscita alla direzione del porto, che provvederà, tramite proprio personale, a regolare l’eventuale traffico diportistico presente(canale di lavoro VHF CH 9);

m) mantenere a riva i segnalamenti diurni e notturni previsti dalla norme per prevenire gli abbordi a mare (COLREG 72).

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all’osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nellaConvenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenze, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Articolo 3 (Prescrizioni“parte a mare”in carico alle ditte esecutrici/appaltatrici)

Le ditte esecutrici/appaltatrici e i responsabili della sicurezza dei lavori dovranno,ognuno per gli aspetti di propria competenza:

1)garantire,con idonei mezzi nautici,un adeguato servizio di vigilanza,per avvisare eventuali unità in transito;

2)garantire l’interdizione della navigazione per un raggio di 100 metri dall’area delle operazioni;

3)garantire, durante le operazioni, che nessuna persona o unità estranea interferisca con le stesse;

4)verificare,prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa,che gli specchi acquei interessati siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;

5)svolgere i lavori in orario diurno e con condizioni meteomarine favorevoli;

6)prendere ogni precauzione necessaria a garantire l’incolumità e la sicurezza delle strutture e l’incolumità delle persone e delle cose;

7)prendere ogni precauzione necessaria a garantire l’incolumità e la sicurezza del personale impegnato nelle operazioni;

8)rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e adottare tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;

9)usare la massima accortezza per evitare danni a terzi e/o qualsivoglia tipo di inquinamento o sversamento in mare;

10)sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia di attività in corso, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;

11)osservare, in caso di allerta meteo, le disposizioni emanate dalla Protezione Civile;

12)posizionare eventuali idonei segnalamenti marittimi per delimitare, in via temporanea,l’area interessata dai lavori;

13)rendere chiaramente visibile l’area di cantiere interna,opportunamente segnata,ai comandanti delle unità eventualmente ormeggiate sul molo Langano;

14)comunicare all’autorità marittima ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendo o interrompendo le stesse;

15)adottare ogni idoneo accorgimento, in relazione alla tipologia di illuminazione prevista all’interno dell’opera portuale, affinché la stessa non interferisca con i segnalamenti marittimi e, quindi, con la navigazione in ingresso/uscita dal porto, al fine di non arrecare pregiudizio alcuno per la sicurezza della navigazione;

16)garantire che, a conclusione dei lavori, vengano rimosse le eventuali boe di segnalamento e i relativi corpi morti posizionati per delimitare l’area interessata dagli interventi;

17)attuare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;

18)posizionare, prima di procedere a interventi di modifica della sagoma della scogliera esterna al porto,il segnalamento marittimo eventualmente prescritto da Marifari La Spezia,dandone comunicazione formale all’Autorità Marittima.

Articolo 4(Prescrizioni “per sicurezza aree di cantierein banchina” in carico alle ditte esecutrici/appaltatrici)

La ditta esecutrice e il responsabile dei lavori dovranno:

a)curare che le aree interessate dai lavori siano opportunamente recintate e vietate ad altre attività estranee,posizionando idonea segnaletica diurna e notturna delimitante la zona interessata;

b)assicurarsi che le strutture siano posizionate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e adottare per il loro utilizzo ogni accorgimento atto a consentire che le attività siano effettuate nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;

c)adottare ogni precauzione al fine di prevenire rischi da folgorazione, rischi di inquinamento ambientale e rischi da incendio;

)adottare la massima accortezza per evitare danni alle opere portuali e/o sversamenti in mare;

e)posizionare le strutture in maniera tale da consentire il passaggio di un eventuale mezzo di emergenza;

f) adottare idonei accorgimenti di sicurezza per garantire la chiusura serale/notturna del cantiere;

g)assicurarsi,prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa e comunque prima dell’avvio di ogni operazione, che gli specchi acquei potenzialmente interessati siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;

h)interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento,qualora riscontrassero presenze non autorizzate, informando tempestivamente le autorità preposte;

i)posizionare idonea cartellonistica, anche multilingue, con la dicitura “ATTENZIONE AREA DI CANTIERE –VIETATO L’ACCESSO AI NON ADDETTI”;

j)accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni;

k)sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dell’attività oggetto dell’intervento, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;

l)dare idonea pubblicità/comunicazione all’utenza, in stretto coordinamento con la società concessionaria, delle varie fasi delle lavorazioni, con eventuale indicazione dei possibili disagi all’interno dell’area portuale;

m) comunicare all’autorità marittima di Rapallo ogni situazione di emergenza e/o evento di natura straordinaria che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendole o interrompendole;

n)evitare ogni forma di inquinamento derivante dalle operazioni in argomento;

o)al termine delle operazioni, procedere allo smontaggio a regola d’arte del cantiere.

Articolo 5(Prescrizioni per eventuale svolgimento operazioni subacquee)

L’impiego di operatori tecnici subacquei dovrà avvenire nel rispetto delleprescrizioni di cui alla propria ordinanza n° 55/2020.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

La presente ordinanza, emessa ai soli fini di sicurezza della navigazione e portuale, non esonera chiunque vi sia obbligato dall’effettuare le eventuali comunicazioni prescritte, ovvero dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni in relazione all’attività da porre in essere, ovvero dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore, emessi al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica.

Articolo 7(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio e l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 28/04/2021

IL COMANDANTET.V. (CP) Ivan BRUNO