Rapallo: appalto rifiuti modello Bucci, se ne discute (2)

Nuovo importante argomento di discussione in Consiglio comunale a Rapallo nella seduta convocata per domani alle 21. Si discuterà infatti della contestata proposta del sindaco della Città metropolitana Marco Bucci che vorrebbe imporre un appalto unico dei rifiuti, senza gara ed assegnato ad Amiu, in tutti i Comuni della Città metropolitana. L’argomento viene dibattuto in tutti i Consigli comunali del Tigullio.

Ordine del giorno del Consiglio di domani:

1 Denominazione comunale de.co, modifica del regolamento

2 Convenzione per la gestione associata delle funzioni sociali individuate e disciplinata dall’articolo 19 del decreto 95/2012

3 Interpellanza del consigliere De Benedetti (5 Stelle) relativa alla situazione del cimitero San Pietro, esumazioni campo Oleandro.

4 Indirizzi per il modello gestionale e organizzativo per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino Golfo del Tigullio.