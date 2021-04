Portofino partecipa alla sfida mondiale City Nature Challenge 2021

Da Comunicazione Outdoor Portofino riceviamo e pubblichiamo

Per la prima volta, la città di Portofino partecipa alla sfida mondiale della City Nature Challenge rappresentata da Outdoor Portofino.

Una sfida mondiale in cui le città si sfidano a chi raccoglie più segnalazioni di animali e piante sull’app di iNaturalist.org. Quest’anno per la prima volta si gareggia anche con organismi marini e per l’occasione Outdoor Portofino ha organizzato una serie di escursioni con l’obiettivo di raccogliere più avvistamenti possibili.

La City Nature Challenge nasce nel 2016 con una competizione tra le città di San Francisco e Los Angeles (USA), ma negli anni è cresciuta diventando un bioblitz internazionale di quattro giorni, quest’anno dal 30 Aprile al 3 Maggio.

Si parte il 30 aprile con un’attività di Coasteering alle 10:00 del mattino. Un percorso lungo il litorale da Niasca a Portofino camminando e nuotando alla scoperta degli abitanti della fascia poco sopra e sotto la marea.

Iscrizioni: https://bit.ly/39wz8T1

Sono due le attività in programma per sabato 1 maggio.

La mattina alle 9:30 appuntamento a Portofino Kulm per un Outdoor Camp nel parco di Portofino. Un’attività di 3 ore dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni: una caccia fotografica nel parco per avvistare gli esseri viventi che lo abitano. Iscrizioni: https://bit.ly/2Oasqug

Alle 14:00 presso la baia di Niasca (sede nautica di Outdoor Portofino) avrà inizio un’escursione in Sup nell’area marina protetta di Portofino. Iscrizioni: https://bit.ly/31zDowu

Ultimo appuntamento del weekend è l’uscita con maschera, boccaglio e pinne nella baia di Paraggi, domenica 2 maggio alle 12:00. Un’ora pinneggiando tra i fondali di uno dei luoghi più suggestivi dell’area marina protetta che regalerà indubbiamente una quantità infinita di avvistamenti di specie marine. Iscrizioni: https://bit.ly/3macGnw

Chi caricherà più segnalazioni verrà premiato con gadget firmati Outdoor Portofino.

Link alla pagina del progetto: https://bit.ly/3cE3OU4

E’ possibile partecipare alla City Nature Challenge anche senza prendere parte alle escursioni di Outdoor Portofino. Sarà necessario scattare le foto nei giorni tra il 30 aprile e il 3 maggio, caricarle sul profilo di iNaturalist e interagire all’identificazione, tutto entro il 9 Maggio.