Pieve: il velox che provoca multe, rabbia e una petizione

Il traguardo è raggiungere le mille firme ed è già stata superata ampiamente la metà. Firme di abitanti nel Golfo Paradiso che chiedono ll riposizionamento dell’autovelox, sistemato lungo la via Aurelia nei pressi della stazione ferroviaria di Pieve Ligure, e l’annullamento delle contravvenzioni ad oggi elevate.

Detta così sembra la normale protesta di cittadini. In realtà l’autovelox che ha permesso al Comune di Pieve di elevare migliaia di contravvenzioni, ha suscitato una pesante polemica che non accenna ad esaurirsi.

Come tutte le amministrazioni comunali, anche quella di Pieve giustifica l’attivazione della macchina che fotografa velocità e targa in nome della sicurezza stradale. In realtà gli incassi delle contravvenzioni (i rendiconto indicheranno le cifre) vanno nelle casse del Comune anche se una parte dovrà essere obbligatoriamente spesa al miglioramento della sicurezza stradale.

Tutt’altro il parere delle persone contravvenute che indicano l’autovelox come una macchina “spilla soldi” posizionata in un punto dove è facile superare in sicurezza il limite di velocità e dove anzi la pericolosità sarebbe ora rappresentata dalle improvvise frenate in prossimità dell’autovelox da parte dei conducenti di veicoli che ne conoscono la presenza.

Dice un abitante “La sicurezza si poteva fare con un semaforo a chiamata o un display luminoso che ti indica l’ effettiva velocità. Ma si capisce bene che l’unica vera intenzione del Comune era fare cassa e non altro”. La petizione verrà inviata ai Comuni di Pieve Ligure e Bogliasco e alla Prefettura.

Qui di seguito il link della petizione.

https://www.change.org/p/comune-di-pieve-ligure-petizione-contro-autovelox-pieve-ligure?recruiter=902186251&recruited_by_id=25042540-c224-11e8-9e9d-b76ba7355a5f&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard