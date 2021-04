Lettere/ “Parco di Portofino, ancora botta e risposta”

Da Antonio Leverone riceviamo e pubblichiamo

Al Sig. Mario Parodi – Levante News del 26.4.21

Caro Sig. Mario,

faccio parte del Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino ma le scrivo come cittadino di Camogli, che da molti anni, insieme a altri, abbiamo cercato di difendere il parco Regionale.

Alla Sua lettera del 19 Aprile scorso, dove sostanzialmente ci sollecitava a sentire cosa ne pensano i residenti sulla questione del Parco Nazionale di Portofino, ha risposto il Comitato “Tutti per il Parco Nazionale” e io ho condiviso ogni parola.

Nella recente sua, del 26 Aprile nuovamente Lei ritorna sulla stessa questione. Nel primo capoverso lei scrive di “arroganza di chi vuole fare un Parco Nazionale senza sapere cosa ne pensano i residenti”.

Il nostro Coordinamento, dalla sua costituzione nel Gennaio del 2019, dopo un anno intero di attesa dalla costituzione del Parco Nazionale (Il Parco Nazionale è stato definito dallo Stato alla fine del 2017) nella assoluta assenza e irresponsabile silenzio delle istituzioni regionali e locali, si è preoccupato di capire cosa ne pensassero le comunità locali.

Prima abbiamo informato e cercato di aprire dialoghi con i Sindaci dei 22 comuni interessati al Progetto, ricevendo molte risposte negative, ideologiche, basate su luoghi comuni senza alcun approfondimento, legate all’appartenenza politica degli stessi Sindaci.

I contatti con i cittadini del comprensorio, attraverso banchetti e incontri diretti hanno dato risposte opposte. I Cittadini e le Cittadine e soprattutto i giovani se informati con onestà intellettuale e senza “arroganze” si chiedono e non comprendono i motivi di un tale ritardo nella definizione dei confini del Parco Nazionale già istituito. ( su You Tube digitando:

progetto Parco nazionale di Portofino, potrà capire meglio).

Nel suo secondo capoverso Lei sostiene che il Comune di Portofino da tempo considera il suo “centro abitato fuori dal parco”. Sig Parodi, si tranquillizzi, nel Parco Nazionale le aree comunali saranno gestite dai rispettivi Piani urbanistici.

Nel terzo capoverso Lei lamenta la gestione dall’attuale Parco Regionale, temendo il Parco Nazionale come “una brutta copia di quello esistente”. Si tranquillizzi ancora, Sig. Parodi, è veramente difficile gestire qualsiasi parco nel modo in cui la Regione gestisce il Parco di Portofino: commissariato da tempo senza alcuna motivazione plausibile, (commissario il Sindaco di Santa Margherita), comunità del Parco nominata, che non si è mai più riunita, bilanci finanziari non approvati, controlli sul territorio inesistenti, vergognosi abusi edilizi su viabilità pedonale del parco (via delle Gave) dove ancora non si conoscono i responsabili pubblici che hanno autorizzato i lavori e neppure chi li ha eseguiti. Un parco Sig. Parodi dove non si fa nulla se non aprire nuovi sentieri per le Mountain Bike o creare spazi per gare di tiro all’arco su sagome di animali protetti. Forse non vogliono il parco Nazionale perché sanno che quanto ho descritto non sarà più possibile e, dato che lei non ne parla, non introduco la questione che da sempre ha interessato in particolare i comuni costieri, vale a dire la speculazione immobiliare che dalla fascia costriera si sta espandendo sempre più verso i crinali.

Sig. Parodi, le aree verdi dove è previsto lo sviluppo del parco Nazionale fino al fondo valle della Val Fontanabuona. E Lei Sig. Parodi mi parla della spazzatura degli escursionisti e della non gestione dei cinghiali.

Tralascio le “fantomatiche” proposte di noi ambientalisti, di un Parco Nazionale allargato, e del fatto che noi “signori” facciamo “presa su persone sprovvedute che non conoscono la vera realtà dei parchi”. Per continuare ancora, Lei ci chiede se crediamo che “la gente di questi posti e i politici che li rappresentano venderanno i loro territorio a quelli di Roma che verranno

a comandare?”.

Sig. Parodi, resto a sua disposizione per qualsiasi informazione sul grande Progetto del nuovo Parco Nazionale di Portofino. Progetto in grado di generare Conservazione della ricca biodiversità del territorio, sua messa in sicurezza, riscoperta e valorizzazione della cultura del territorio, ricerca delle attività da sviluppare in armonia con le esigenze delle Cittadine e

Cittadini per migliorare la loro qualità di vita. Valorizzazione di un turismo sostenibile curando la qualità del paesaggio, sfruttando le conoscenze tradizionali della buona ospitalità del buon cibo, della scoperta della nostra montagna nell’immediato entroterra in armonia con quanto già offre la fascia costiera che abbraccia aree marine protette e un Parco internazionale già esistente “Pelagos” per la tutela dei Cetacei.

Per favore Sig. Parodi, ammesso che Lei esista, non si preoccupi non verrà nessuno da Roma a comandare, abbiamo certo le conoscenze e le persone (Università, Ricerca, esperienze ambientaliste , realtà politiche consapevoli).



Un caro saluto Sig. Mario, non la disturberò più.