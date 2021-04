Lavagna: arenile vietato fino al 30 maggio tra i pennelli 1 e 13

A Lavagna sono attualmente in corso interventi , ritenuti urgenti e inderogabili, di messa in sicurezza del litorale. Per poter usufruire dell’opportunità fornita con l’utilizzo del finanziamento regionale, l’intervento deve essere completamente eseguito, collaudato e liquidato entro il prossimo 30 ottobre.

Dato che per ultimare i lavori è necessario agire sia da terra sia con un pontone,per la sicurezza dei cittadini è stata emessa la seguente ordinanza:

1.Per le ragioni espresse in parte narrativa, sino al 30/05/2021 sono vietati, senza preventiva autorizzazione comunale, l’ accesso e la sosta all’arenile nel tratto compreso tra il pennello P1 e P13 nella fascia oraria compresa tra l’alba ed il tramonto, secondo le indicazioni dell’allegato cronoprogramma (visibile nella delibera pubblicata sull’Albo pretorio del Comune)

2.Per le ragioni di cui in narrativa è altresì interdetta la balneazione, la navigazione e la pesca nello specchio acqueo di competenza comunale antistante l’arenile

3. Il divieto di cui al punto 2) non si applica ai corridoi di lancio e accesso all’ area portuale e ai mezzi impegnati nei lavori di cui in premessa

4.Il divieto di cui al punto 1) non si applica alle persone e ai mezzi che sono connessi al cantiere

5.Le maestranze che debbono procedere all’allestimento degli stabilimenti balneari dovranno concordare con gli Uffici Comunali eventuali modalità di accesso all’arenile onde non creare preoccupanti sovrapposizioni con i mezzi della ditta esecutrice dei lavori;

6.Per le medesime ragioni sono vietate, sino al termine dei lavori, le operazioni in mare quali la messa in opera dei corpi morti per l’ ancoraggio piattaforme, stesura di cime tarrozzate e quant’altro comporti permanenza di personale e/o natanti nello specchio acqueo interdetto.

7.Copia del presente atto sarà, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità,affissa lungo i varchi di accesso al tratto specificato al punto 1);

8.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. Copia del presente atto sarà trasmesso alla Polizia Municipale,Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo Lavagna, ed al Comando Carabinieri di Lavagna

9. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni, invia amministrativa o penale, ai sensi degli art. 1164 Codice navigazione.