Chiavari: venerdì tour in piazza dedicato a Anna Podestà

HiroAndCo riparte con il terzo e ultimo appuntamento del mese di Aprile del format “Di piazza in piazza” che propone tre tour in città dedicati ciascuno ad un personaggio ligure di rilievo. Il terzo tour si svolgerà venerdì 30 Aprile e avrà come protagonista Anna Podestà’, Donna imprenditrice e Ligure nel Mondo.

Rosangela Mammola di HiroAndCo comunica che: “Sicuramente, non è un personaggio noto ai più e bisogna essere appassionati conoscitori di una delle forme di artigianato ligure più innovative, per l’epoca in cui si è affermato, e più conosciute al mondo: le leggerissime sedie “chiavarine”.

Ci interessava mettere in risalto una figura femminile, poco conosciuta e che si fosse distinta nel mondo produttivo e quindi del lavoro. Nell’Ottocento molte donne hanno portato un grande contributo in vari ambiti, nella ricerca, nell’arte e …nella vita quotidiana. Anche qui in Liguria ed in particolare a Chiavari, dove fervente e vivace è sempre stato l’artigianato e il commercio, non era facile leggere sulle targhe di una Premiata Ditta il nome di una donna. Ecco quindi perché abbiamo scelto Anna Podestà, di lei non si sa molto, ma sappiamo che ha rilevato la ditta del marito, produttore di “chiavarine” ed ha contribuito a caratterizzarne la produzione aggiungendo alla linea un modello ispirato alla moda di Parigi. In un’epoca dominata dalla presenza di molti artigiani/famiglie affermati nella produzione di sedie, tra tutti il noto G. G. Descalzi detto il Campanino, Anna Podestà, tra il 1860 e il 1880, ha ricoperto il ruolo di vera imprenditrice”.

La visita guidata, condotta da Federica Cavina, sarà anche occasione per conoscere il mondo dell’artigianato legato al settore del legno e ai suoi protagonisti.

Il luogo di ritrovo è a Chiavari, in piazza N.S dell’Orto alle ore 10.00

Iscrizione: €12 – €10 per i Soci e per i non soci che si iscriveranno di persona recandosi alla “Pasticceria Copello 1826” di Chiavari, in Via Martiri della Liberazione n. 162, dove riceveranno anche un cadeaux dolciario gentilmente offerto dall’antica bottega storica.

L’iniziativa è su prenotazione e si svolgerà nel rispetto della normativa di prevenzione del Covid-19.

HiroAndCo – hiroandco7@gmail.com cell. +39 346.1047498 www.hiroandco.it

