Chiavari: Protezione civile, cambio di guardia al vertice

A giorni Rinaldo Lavaggi lascia il suo ruolo di coordinatore della Protezione civile di Chiavari che ha ricoperto con grande impegno e dedizione per ben quattordici anni; sempre presente quando le condizioni di allerta o di allarme lo richiedevamo, con lunghe notti insonni, come quella del crollo del ponte di Carasco. Presente anche alle tante iniziative in cui la Protezione civile è presente e attiva.

Conferma Lavaggi: “Sì tra alcuni giorni e per motivi strettamente personali lascerò l’incarico di coordinatore al mio attuale vice Luciano Canepa. Lascio quindi l’incarico in buone mani”. Lavaggi tuttavia non abbandonerà la Protezione civile: resterà infatti come volontario per continuare a mettere a disposizione dei colleghi il suo altruismo e la sua grande esperienza. A Lavaggi va il ringraziamento di tutta la città.

Rinaldo Lavaggi, sempre presente durante gli allarmi di tracimazione dell’Entella