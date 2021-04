Chiavari: Bandolo, puntata dedicata alla poetessa Wislawa Szymborska

Dall’associazione “Il Bandolo” riceviamo e pubblichiamo

Per la serie “Una stanza tutta per se”, il bandolo social (da venerdì 30) propone:

Wislawa Szymborska, la poetessa polacca a cui è stato attribuito il Premio Nobel per la Letteratura nel 1996, nasce nel 1923 a Poznan. All’età di sei anni si trasferisce con la famiglia a Cracovia dove ha poi trascorso tutta la vita.

Di indole riflessiva e riservata la Szymborska partecipa comunque attivamente alle fasi cruciali del novecento in Polonia, dall’invasione nazista all’epoca staliniana, dal successivo dissenso verso il socialismo reale, fino all’arrivo della democrazia.

Nella sua opera poetica vengono messi in discussione, con disincanto e raffinata ironia, i molti luoghi comuni della nostra vita quotidiana.

Oltre a scrivere poesie, lavora per anni in diverse riviste letterarie polacche, per le quali cura rubriche di poesia e recensioni di libri.

Muore a Cracovia nel 2012.