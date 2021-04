Bogliasco: “Lavori in via Colombo, tempi spropositati”

Interrogazione riguardante il protrarsi dei lavori ed il ripristino della pavimentazione in Via Colombo

I sottoscritti Giacomo Gorin e Pierrnario Piaggio, Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle Bogliasco

Premesso: o che l’intervento sui servizidi rete effettuati da IREN nella Via Colombo si sono protratti per un periodo di tempo sproporzionato all’entità dei lavori; o che detto intervento ha provocato notevoli disagi, in particolare per gli abitanti di Via Colombo, e che esso non è ancora terminato;

Considerato che elemento di particolare interesse paesistico del nostro lungomare é (al momento dobbiamo dire “era”) la caratteristica pavimentazione di Via Colombo, in mattoni, pietra e acciottolato;

Preso atto del giusto risalto che l’Amministrazione Comunale ha dato della pubblicazione, sul settimanale tedesco Stern, dell’immagine del nostro paese ed al fine di evitare che i turisti stranieri che decidessero di far visita al nostro paese restassero delusi;