A-12: chiusa entrata Nervi; dalle 22 tratto Rapallo-Chiavari

Dal sito di Autostrade

Rapallo-Chiavari – Tratto Chiuso (Km 38.3 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/04/2021 al giorno 29/04/2021 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante.

Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Chiavari.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e, in entrata al casello di Rapallo vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni; pertanto gli altri mezzi pesanti dovranno percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante, Corso Italia, Viale Millo e Via Stefano Castagnola;

-dalle 23:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 aprile, chi proviene da Sestri Levante, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, rientrare dalla stessa e procedere in direzione di Genova.

*****

Genova Nervi – Entrata Chiusa (Km 11.5 – direzione: Genova)

Genova Nervi in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/04/2021 al giorno 29/04/2021 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

*****

Chiusure successive

*****

Genova Nervi-Genova Est – Tratto Chiuso (Km 4.2 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/04/2021 al giorno 30/04/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

*****

Chiavari – Deviazione (Km 38.3 – direzione: Genova)

Deviazione in uscita a Chiavari dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 29/04/2021 al giorno 30/04/2021 provenendo da Livorno per lavori.

*****

Rapallo-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/04/2021 al giorno 01/05/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.

– Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Rapallo.

Si ricorda che, nell’attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito ai veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni;

-dalle 22:00 di venerdì 30 aprile alle 6:00 di sabato 1 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Recco, verso Genova.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Recco.

Si ricorda ancora che, nell’attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni.