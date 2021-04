Zoagli: Consiglio sul personale, convocato dalla minoranza

Il Consiglio comunale di Zoagli si riunisce domani, giovedì 29 alle ore 9 su richiesta dei consiglieri Solari, Mussi e Fortunati.

L’ordine del giorno:

1 Richiesta convocazione del Consiglio in sessione straordinaria argomento il personale comunale

2 Interpellanza consigliere Solari in merito alla messa in sicurezza delle vie Pietrafaccia e Bernabò Brea

3 Interpellanza presentata dal consigliere Fortunati in merito a provvedimenti relativi al Puc

4 Interpellanza presentata dal consigliere Fortunati in merito in merito a progetti già elaborati

5 Interpellanza presentata dal consigliere Fortunati in merito a lavori pubblici già iniziati e in corso d’opera

6 Interpellanza presentata dal consigliere Fortunati in merito all’incrocio via Aurelia – via San Pietro

7 Approvazione verbale precedente seduta

8 Indirizzi per il modello gestionale organizzativo per l’affidamento del servizio di g4estione integrata dei rifiuti

9 Convenzione per la gestione associata dei funzioni sociali.

Altra seduta è programmata per lunedì 3 maggio alle ore 9.