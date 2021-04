Val di Vara: in Consiglio provinciale il tariffario idrico

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della spezia riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per mercoledì 28 alle 17.30, in modalità telematica a distanza, sarà comunque trasmessa sulla pagina Facebook dell’Ente

Questi i punti all’ordine del giorno:

1 Riconoscimento spesa ai sensi degli artt. 191, c. 3 e 194, c. 1, lett. e), d.l. vo 267/2000 s.u. 5/2021 – interventi di ripristino e livellamento pavimentazione stradale a seguito di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza pubblica n°. 02/2021

2 Gestione sviluppo Varese s.r.l. metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (miti-3) ai sensi della deliberazione arera del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/r/idr

3 Comune di Maissana – metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (miti-3) ai sensi della deliberazione arera del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/r/idr

4 Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2020.

5 Approvazione schema di convenzione quadro 2021-2023 tra la provincia della spezia e i comuni del territorio provinciale per interventi su strade provinciali