Vaccini: mancano; ieri nell’Asl 4 solo 247 dosi

I vaccini promessi. A Roma continuano ad annunciare l’arrivo di milioni di dosi. In realtà, almeno nella nostra regione, siamo in lista d’attesa. E abbiamo fretta, considerato che i vaccini, pur con i loro limiti, rappresentano l’unica barriera per difenderci dal contagio e, a quanto pare, l’unico mezzo per poterci spostare.

Col senno di poi, noi gente normale, ci chiediamo se era proprio necessario cercare sempre nuovi siti dove vaccinare mobilitando farmacisti, gli oberati medici di famiglia, a Chiavari perfino le caserme.

E a proposito di vaccini è assurdo imporre marche a gente terrorizzata. Ognuno deve avere il diritto di scegliere; un cammino non facile, ma che va percorso.