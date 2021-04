Sori: riparte la stagione teatrale, a maggio 2 appuntamenti

Dall’ufficio stampa di SoriTeatro riceviamo e pubblichiamo

Riapre il Teatro e riparte SoriTeatro 2020/2021, stagione per il sesto anno diretta da Sergio Maifredi e organizzata da Teatro Pubblico Ligure con il contributo del Comune di Sori. Appuntamento in teatro giovedì 6 maggio alle ore 19.30: va in scena Attraverso persone e cose. Il racconto della poesia di e con Gian Luca Favetto, legge Andrea Nicolini. Gian Luca Favetto, scrittore e giornalista, mette insieme vita e scrittura, guidando il pubblico in un percorso in cui la poesia e la letteratura danno forma e direzione al vivere.

Giovedì 27 maggio alle ore 19.30 secondo appuntamento in teatro: sale sul palco Massimo Minella, autore e interprete di Maciste vs Cimaste, con la musica dal vivo di Franco Piccolo alla fisarmonica e di Augusto Forin alla voce e alla chitarra. Il giornalista e scrittore, vicecaporedattore della redazione genovese di “Repubblica”, racconta dei due “camalli” del porto, uno di Genova l’altro della Spezia, diventati nella vita due attori del cinema muto: Bartolomeo Pagano, in arte Maciste, famosissimo e osannato dal pubblico ed Umberto Guarracino, in arte Cimaste, celebre invece per breve tempo, prima dell’oblio. Li uniscono il lavoro e la fatica, li separano la carriera e l’epilogo.

L’accesso alla sala è consentito nel rispetto delle normative sanitarie vigenti: distanziamento, mascherina obbligatoria e prenotazione on line consigliata. A luglio la Stagione Soriteatro prosegue all’aperto, nel suggestivo spazio di Sant’Apollinare, frazione di Sori raggiungibile a piedi attraverso gli antichi sentieri e in auto.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). I biglietti si possono acquistare alla Pro Loco di Recco (0185 722440). Informazioni agli spettacoli alla Pro Loco di Recco e alla Pro Loco di Sori (0185 700681). Il prezzo del biglietto singolo, su libera scelta dello spettatore, è 15 euro intero, 12 euro ridotto, 20 euro Sostenitore, 50 euro Mecenate. Chi è in possesso della card “Abbonamento al buio” può acquistare i biglietti per i singoli spettacoli e per qualsiasi posto scegliendo liberamente tra le seguenti tariffe: 2 euro (Spettatore Iros), 10 euro (Amico), 20 euro (Sostenitore) 50 euro (Mecenate). Per Teatralità dell’Arte / Sori Arte: biglietto 10 euro, gratuito per gli abbonati. Informazioni e aggiornamenti su www.teatropubblicoligure.it e www.soriteatro.it.