Sestri: il casello autostradale riapre alle 6 di domani

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Verrà riaperto alle 6 di domani, mercoledì 28 aprile, il casello autostradale di Sestri Levante in entrata e in uscita sia verso Genova sia verso Livorno. “Sono soddiafatto di questo risultato – afferma l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – reso possibile dall’interlocuzione avvenuta ieri, nel tavolo convocato da Regione con le concessionarie e con il ministero delle Infrastrutture sul tema dei cantieri autostradali. In quella sede, grazie al proficuo confronto anche con Autostrade per l’Italia, è stata individuata una soluzione tecnica per superare il problema della chiusura e i disagi correlati”.