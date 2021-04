Sestri: armato il leudo con l’albero, il varo il 22 maggio

Da Gian Renzo Traversaro, Associazione “Amici del Leûdo”, riceviamo e pubblichiamo

Ieri pomeriggio grazie ai mezzi della ditta Edilmafun di Bado Gianluca l’Associazione “Amici del Leûdo” è riuscita ad installare l’albero di 15 ml del peso vicino ai dieci quintali nella scassa dello scafo, la cui tolleranza non superava qualche millimetro. Prosegue ora il lavoro si ricostruire i tacchi che lo fissano nella mastra. Il tutto per rispettare il programma del varo del 22 maggio e la successiva ripresa in viaggio della troupe della Tv tedesca.